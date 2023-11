Napoli, Mazzarri inaugura la staffetta a Bergamo: Raspadori dal 1', Osimhen in corsa

Il debutto bis di Mazzarri si avvicina e ieri per incoraggiare il Napoli e il suo nuovo tecnico è arrivato anche l'ex Lorenzo Insigne a Castel Volturno, lui che proprio da Mazzarri è stato lanciato da titolare nella squadra della sua città dopo l'esaltante esperienza a Pescara. A proposito di attaccanti, a Bergamo potrebbe cominciare ancora una volta Giacomo Raspadori, diventato a tutti gli effetti il centravanti titolare dell’Italia, rivela oggi La Repubblica. Ha fatto bene anche nel Napoli nella posizione a lui più congeniale e proverà a lasciare il segno a Bergamo.

Prove di staffetta, con Osimhen che potrebbe entrare nella ripresa

Mazzarri pensa ad una staffetta tra lui ed Osimhen, ma teoricamente potrebbero giocare anche insieme, qualora Walterone dovesse varare un 4-2-3-1 in corso d’opera. L’altra buona notizia è arrivata da Zielinski: ha smaltito febbre e tonsillite e ieri si è rivisto a Castel Volturno. Proverà ad essere completamente recuperato per sabato in modo da riprendersi la maglia da titolare nel terzetto in mediana. L’alternativa resta Elmas.

Oggi gruppo al completo coi rientri di Lindstrom e Anguissa

Migliora anche Meret. Mazzarri avrà il gruppo al completo oggi: Lindstrom è rientrato nel pomeriggio (è un po’ acciaccato dopo l’ultimo match della Danimarca) e Anguissa si allenerà stamattina.