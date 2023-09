Napoli, Meluso: "Squadra motivatissima. Ko contro la Lazio? Solo un incidente di percorso"

vedi letture

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa: "La squadra è motivatissima, non da oggi ma da due mesi a questa parte, per cercare di ripetere un campionato di alto livello. L'intenzione è proseguire su quella scia".

Ostigard preferito a Rrahmani?

"La scelta è del mister, bisognerebbe chiedere a lui. C'è stato un po' di turnover anche in funzione di sette partite ravvicinate. Credo sia stata una scelta ponderata e ragionevole".

Per Kvaratskhelia può essere la serata giusta per sbloccarsi?

"Ultimamente lo abbiamo visto poco perché era in nazionale, è un giocatore di talento e sicuro rendimento. Confidiamo molto in lui, come negli altri. Nell'ultima gara c'è stato un incidente di percorso che la squadra riuscirà a superare".