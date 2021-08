Napoli, Mertens e Lozano non sono ancora pronti: il belga rientrerà a fine settembre

vedi letture

Sono arrivati a Castel di Sangro, ma Hirving Lozano e Dries Mertens non sono ancora pronti per tornare in campo. A confermarlo è il Corriere del Mezzogiorno: il Chucky - si legge - potrebbe tornare a disposizione ad inizio campionato. Mertens, che si è operato alla spalla sinistra dopo gli Europei, ha bisogno di più tempo, il suo rientro è previsto tra fine settembre e la metà di ottobre.