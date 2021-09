Napoli, Mertens in gruppo a due giorni dalla Juve. Terapie per Lobotka, Di Lorenzo a parte

Seduta pomeridiana per il Napoli: gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la terza giornata di Serie A. Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto del lavoro tattico e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Insigne, Di Lorenzo, Rrahmani, Zielinski, rivela il sito ufficiale del club. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme ha svolto personalizzato in campo. Zielinski, Koulibaly e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Rrahamani e Di Lorenzo hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka ha fatto terapie.