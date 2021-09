Napoli, Mirante si allena in Campania ma Spalletti spera di recuperare Ospina

vedi letture

Il Napoli sta organizzando un charter per il rientro di David Ospina dalla Colombia in vista della sfida contro la Juventus. Se non dovesse riuscire a tornare l'ex Arsenal, Luciano Spalletti si ritroverebbe costretto a schierare il giovane Davide Marfella, visto l'infortunio di Alex Meret. O, come riportato da Tuttosport, dovrebbe andare sul mercato a prendere Antonio Mirante, estremo difensore svincolato che si sta allenando tra Castellammare di Stabia e Sorrento per rimanere in forma.