Napoli-Modena 4-3 dcr, le pagelle: Meret superstar, i canarini mancano in attacco

Risultato finale: Napoli-Modena 4-3 dcr

NAPOLI

Meret 7 - Partita quasi da spettatore non pagante, ma durante la quale una volta viene salvato dalla traversa su tiro di Palumbo. Veste i panni del protagonista assoluto ai rigori, neutralizzando i tiri di Battistella e Zaro.

Di Lorenzo 6,5 - Parte da centrale di destra, ma in più di un'occasione torna ai vecchi panni dell'esterno spingendo molto sulla sua corsia. Si prende la responsabilità di battere il primo rigore, che non sbaglia.

Rrahmani 6 - In mezzo all'area ha vita facile, non dovendo gestire grossi pericoli. Le cose non cambiano con l'andare del match.

Buongiorno 6 - Esordio in maglia azzurra per l'ex Toro, che talvolta si sgancia in avanti aiutando nello sviluppo delle manovra.

Mazzocchi 6 - Parte con ottimo piglio, lasciando in delle occasioni l'opportunità di spingere dalla sua parte a Di Lorenzo. Dal 75' Ngonge 5,5 - Dovrebbe dare più pericolosità all'attacco, ma non riesce nel suo intento.

Lobotka 6 - Il solito metronomo della mediana, a cui nessuno toglie il pallone e che cerca di far girare la squadra. Si rende pericoloso nel finale.

Anguissa 6,5 - Sembra più il mastino di de anni fa che la brutta copia della scorsa stagione. Molto presente negli ultimi metri.

Spinazzola 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, rendendosi pericoloso a un soffio dall'intervallo. Esordio positivo per l'ex Roma. Dal 75' Olivera 5,5 - Con lui la difesa passa a 4. Si fa vedere anche in area, sbagliando un'occasione comoda nell'ultimo scorcio di gara.

Politano 5,5 - Nel primo tempo, un sinistro a giro non andato a buon fine e poco altro. Gara nel complesso non esaltante. Dall'87' Cheddira 5,5 - Sbaglia dal dischetto, ma per fortuna il suo errore non costa ai suoi l'eliminazione.

Kvaratskhelia 6,5 - Si accende con alterne fortune, partendo da sinistra per poi servire i compagni o provare il tiro. Risulta comunque uno die più positivi.

Raspadori 5 - Si muove molto e mostra un'abnegazione apprezzabile, ma non dà all'attacco azzurro il peso necessario. Dal 66' Simeone 6 - Con lui in campo più presenza nell'area modenese, ma non grossi pericoli creati a Gagno. Ha il merito di trasformare dagli 11metri.

Antonio Conte 6,5 - Il suo Napoli è grintoso, ma sbatte sul Modena. Alla fine però la migliore prestazione rispetto agli avversari viene premiata nella lotteria dei rigori.

MODENA

Gagno 6,5 - Un paio di buone uscite per il portiere modenese, ben protetto dalla sua linea difensiva. Più chiamato in causa nella ripresa, quando risponde sempre presente. Para anche un o dei rigori, ma non basta.

Caldara 6 - L'ex Milan gioca una gara ordinata, cercando di contenere al meglio dalla sua parte.

Zaro 5,5 - Troneggia a centro area, avendo spesso la meglio sugli attaccanti azzurri. La sua gara viene rovinata dall'errore decisivo dal dischetto.

Pergreffi 6,5 -Completa al meglio il terzetto difensivo, respingendo dei palloni pericolosi che arrivano in area.

Magnino 6 - Sulla destra, più che a proporsi, pensa a contrastare la verve di Spinazzola. Ci riesce qualche volta, mentre in altre circostanze è costretto a rincorrere.

Battistella 5,5 - Solido in mediana, ma non altrettanto freddo quando deve calciare il rigore perdendo il duello con Meret.

Santoro 6 - Buona prova in mezzo al campo, dove pensa più che altro a contrastare le azioni del Napoli.

Idrissi 6 - Principalmente, aiuta Cotali in fase di contenimento. Si fa preferire in questo senso rispetto all'ex Chievo. Dal 78' Bozhanaj - Si fa notare per lo più col rigore spedito alle spalle di Meret.

Cotali 5,5 - Non spinge molto dalla sua parte, soffrendo in più di un'occasione contro Mazzocchi e Di Lorenzo. Dal 78' Cauz sv

Palumbo 6,5 - Nettamente il migliore dei suoi, per come aiuta in fase di non possesso ma anche per la qualità mostrata con la palla tra i piedi. Sfiora anche il gol nel primo tempo, centrando la traversa.

Gliozzi 5,5 - Serata complicata per l'attaccante, spesso isolato in avanti e quindi con vita dura contro il trio difensivo azzurro. Dal 69' Abiuso 5,5 - Con il suo ingresso in campo, le cose non cambiano molto sul piano offensivo.

Pierpaolo Bisoli 6 - Tiene testa al Napoli con grande applicazione difensiva dei suoi, che portano il match ai rigori. Buone sensazioni in vista del campionato cadetto.