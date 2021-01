Napoli, niente Parma per Malcuit: adesso resta solo la possibilità Fiorentina last minute

Saltato il trasferimento al Parma, Kevin Malcuit per il momento resta in rosa nel Napoli in attesa dell'ultima settimana di mercato. Al momento resta una sola squadra ad aver mostrato un interesse nei confronti dell'esterno ovvero la Fiorentina, alle prese con la ricerca di un sostituto di Lirola. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere i contatti per il giocatore in esubero dalla rosa di Gattuso. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.