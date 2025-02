Napoli, notizie rincuoranti verso l'Inter: Conte ritrova due pedine, recuperato Olivera

L'infermeria del Napoli si sta svuotando, giorno dopo giorno. Al di là della debacle incassata al Sinigaglia di Como in campionato, che ha visto l'Inter completare il sorpasso in classifica e in vetta, Antonio Conte può ritrovare rapidamente il sorriso visti gli aggiornamenti ricevuti sulla situazione infortunati in casa azzurra.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Leonardo Spinazzola è pienamente recuperato, così come Mathias Olivera, esterno uruguaiano che si è lasciato alle spalle l'infortunio ed è tornato in gruppo. Entrambi potranno essere a disposizione di Conte per il big match contro l'Inter sabato al Maradona (ore 18). Servirà ulteriore tempo e pazienza per il ritorno di David Neres, con aggiornamenti previsti nei prossimi giorni. Questa mattina la squadra di Antonio Conte ha svolto una seduta di scarico, la ripresa degli allenamenti a tutto tondo è rimandata a domani per ricomporsi mentalmente dopo l'ultima debacle in campionato.

A proposito del percorso del Napoli e del lavoro di Antonio Conte, il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb direttamente dalla tenuta 'La Rimessa' di Montaione: "Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io personalmente faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e per le vittorie, ma anche per quello che fa vedere la sua squadra. Il Napoli sa quello che vuole, sa stare in campo, mette in atto un piano che i giocatori sanno riconoscere ed è elaborato durante gli allenamenti. Oltre ad Atalanta e Inter il Napoli sarà lì a lottare fino in fondo, e magari con qualche altro passo falso può inserirsi ancora qualche altra squadra".