Napoli, nuova idea dall'Olanda: contatto col PSV per Noa Lang

Nuovo nome per l'attacco del Napoli in arrivo dall'Olanda, nello specifico dal De Telegraaf. Secondo il quotidiano il club azzurro si è recentemente mosso col PSV Eindhoven chiedendo ufficialmente, seppur ancora verbalmente e non per iscritto, Noa Lang, attaccante esterno classe '99 individuato come uno dei possibili sostituti di Kvaratskhelia.

La scorsa stagione il giocatore, acquistato dal Club Brugge per 15 milioni di euro, non è riuscito a rispettare le attese a causa di alcuni infortuni al ginocchio, mentre quest'anno si è messo in luce con 6 gol e 8 assist nelle 26 presenze complessive con club olandese. Questa sera il giocatore non sarà presente per la sfida di Champions League contro il Liverpool, ufficialmente per via di un'influenza.

Tornando al discorso legato al mercato, secondo la fonte il Napoli si sarebbe mosso direttamente col club confermando di voler mettere sul piatto una proposta formale da 25 milioni di euro complessivi. Il PSV non vorrebbe privarsi del giocatore in questa sessione invernale, nonostante lo stesso Lang abbia già fatto sapere di voler accogliere la corte partenopea. Nei giorni scorsi, il ds Manna aveva così parlato del mercato azzurro con attenzione particolare ai nomi di Garnacho e Adeyemi: "Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra".