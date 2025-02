Napoli, ora è difficile nascondersi: le conferme e le aspettative di Conte

vedi letture

Vietato parlare di Inter e di corsa Scudetto. Nonostante tutto. Antonio Conte lo ribadirà quest'oggi in conferenza stampa, dopo averlo fatto in questi giorni a Castel Volturno, provando a tenere il focus unicamente sulla gara contro l'Udinese. Una gara delicatissima per l'economia del campionato del Napoli, per riscattare subito il pareggio beffardo dell'Olimpico, riempire di nuovo al massimo il serbatoio dell'entusiasmo e della fiducia e, contestualmente, mandare l'Inter momentaneamente a -6 e costringere i Campioni d'Italia ad affrontare nuovamente la Fiorentina con ancora più pressione rispetto al Franchi. Mica poco. Per battere l'Udinese però ci sarà bisogno di una prova completa da ogni punto di vista, attaccando probabilmente a pieno organico per scardinare il muro preannunciato da Runjaic, evitando di innescare le transizioni dei friulani e, almeno quando possibile, chiudere i giochi senza giochicchiare col cronometro e lasciare pericolosamente l'iniziativa agli avversari come successo all'Olimpico.

Difficile cambiare in difesa

Nonostante il recupero di Buongiorno, in campo anche nel test infrasettimanale a Castel Volturno contro il Giugliano, Conte ed il suo staff potrebbe attendere ancora prima di rilanciarlo nell'undici titolare. Rispetto al momento del suo infortunio, Juan Jesus ha dato risposte importanti, al punto da portare il tecnico a fare delle riflessioni su una settimana ulteriore prima di cambiare nuovamente gli equilibri di una linea difensiva che - al di là del gol di Angelino - nell'ultimo periodo ha confermato un'incredibile solidità.

La differenza lì davanti

Conte vuole nuovamente quella capacità di azzannare la partita, chiudere la contesa per evitare nuovi scherzetti in stile Angelino. Da questo punto di vista, rispetto alle prestazioni dell'Olimpico è necessario il ritorno ai loro livelli anche di Lukaku e Neres. Il belga è alla ricerca del gol che può già portarlo in doppia cifra, magari decisivo come già capitato contro Atalanta e Juventus, mentre il brasiliano proprio contro l'Udinese all'andata fu decisivo ed iniziò a brillare e man mano ad oscurare Kvaratskhelia.