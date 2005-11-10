Ufficiale Ostiamare, ecco Flavio Ferrari: arriva in prestito dal Bologna

L'Ostiamare punta sui giovani e accoglie Flavio Ferrari. L'attaccante classe 2006 arriva in prestito dal Bologna.

Nuovo rinforzo per l'Ostiamare, che continua a investire sui talenti del futuro. Il club biancoviola ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Bologna di Flavio Ferrari, esterno offensivo classe 2006 pronto a iniziare la sua avventura in Serie C.

Flavio Ferrari è un nuovo giocatore dell'Ostiamare

L’Ostiamare Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito dal Bologna le prestazioni sportive di Flavio Ferrari, che vestirà la maglia biancoviola nella prossima stagione con la formula del prestito.

Classe 2006, esterno o seconda punta, Ferrari approda in biancoviola con il bagaglio tecnico e formativo di una delle realtà più virtuose del calcio italiano, portando con sé qualità, entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra in un contesto competitivo come la Serie C.

Il suo arrivo è la conferma concreta di una filosofia che l’Ostiamare porta avanti con convinzione: credere nei giovani, investire sul talento e offrire loro un ambiente serio e stimolante nel quale possano esprimersi, migliorarsi e diventare calciatori completi, dentro e fuori dal campo.

Il Club accoglie Flavio con la consapevolezza di avere tra le mani un patrimonio da valorizzare, e con l’impegno di accompagnarlo in un percorso di crescita sportiva e umana che possa rappresentare un passo importante nella sua carriera.

Benvenuto, Flavio. Qui troverai una casa, una maglia da onorare e una piazza pronta a sostenerti.