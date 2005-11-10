Ufficiale Antonio Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola

L'Audace Cerignola rinforza il centrocampo con Antonio Iorio. Il classe 2006 arriva a titolo temporaneo.

L'Audace Cerignola continua a puntare sui giovani e mette a segno un nuovo innesto per la mediana. Il club gialloblù ha ufficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista Antonio Iorio, classe 2006, cresciuto nei vivai di Salernitana e Lazio.

Cerignola, altro giovane in rosa: ufficiale l'arrivo di Iorio

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Iorio.

Centrocampista classe 2006, (nato il 27/02/2006), Iorio è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Salernitana e della Lazio.

La società gli auguri un caloroso benvenuto!