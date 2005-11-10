Ufficiale
Antonio Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola
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L'Audace Cerignola rinforza il centrocampo con Antonio Iorio. Il classe 2006 arriva a titolo temporaneo.
L'Audace Cerignola continua a puntare sui giovani e mette a segno un nuovo innesto per la mediana. Il club gialloblù ha ufficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista Antonio Iorio, classe 2006, cresciuto nei vivai di Salernitana e Lazio.
Cerignola, altro giovane in rosa: ufficiale l'arrivo di Iorio
La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Iorio.
Centrocampista classe 2006, (nato il 27/02/2006), Iorio è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Salernitana e della Lazio.
La società gli auguri un caloroso benvenuto!
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