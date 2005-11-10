Ufficiale Arzignano, per il centrocampo c'è Fosu. Ha firmato un contratto biennale con opzione

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arzignano comunica che "Michael Junior Fosu è un nuovo calciatore gialloceleste. Il centrocampista bassanese classe 2007 firma con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto biennale con opzione.

La Bio. Originario di Bassano, Michael Fosu muove i primi passi nella squadra del suo quartiere. Dopo due anni al Cittadella, si trasferisce nel settore giovanile del Bassano FC. Con una parentesi nel Legnago e nella Sampdoria, è con i colori giallorossi della sua città che trova l’esordio in Serie D nella stagione 25/26.

Benvenuto ad Arzignano, Michael!".

Fanno seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma: "Sono molto emozionato. Ho voglia di rivalsa perché lo scorso anno non ho fatto molto bene. Porto tranquillità e voglia di avere nuovi amici".