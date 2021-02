Napoli, Osimhen ora è un caso: 100 giorni senza segnare e altra prestazione insufficiente

Victor Osimhen sta diventando un vero e proprio caso nell'ambiente Napoli, per due ragioni principali: il suo costo, 80 milioni di euro investiti per farne il perno della squadra azzurra; è la mancanza di alternative che lo stanno costringendo ad andare in campo da titolare, senza però ottenere il minimo risultato. Se si aggiunge che è stato fuori 72 giorni tra infortunio e Covid, è normale che le aspettative siano decisamente alte. Oltre alla mancanza di occasioni create, per non dire dei gol, quello che preoccupa è la totale mancanza di feeling con il resto della squadra. Adesso però non ha più alibi e Gattuso dovrà trovare una soluzione per permettergli di sbloccarsi al più presto. L'ultimo gol infatti risale all'11 novembre. Il Napoli non ha più tempo da perdere, e l'attaccante nigeriano dovrà aiutarlo a riprendere un minimo di continuità per continuare a lottare in chiave Champions. A riportarlo è Il Mattino.