Napoli, Osimhen ora fa gola in Premier League: 4 i club interessati, servono almeno 100 milioni

Le prestazioni, ed i gol, sempre più convincenti di Victor Osimhen con la maglia del Napoli stanno facendo crescere attenzioni e sondaggi verso l'attaccante nigeriano in vista dell'estate. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come, già a gennaio, il Newcastle si fosse fatto avanti con forza. L'idea del Napoli non è certamente quella di privarsi di lui a giugno, ma molto dipenderà dalle eventuali offerte e pure dalle idee del calciatore e del suo entourage: oltre al Newcastle, che potrebbe ritentare l'assalto, su di lui è da registrare il gradimento di Arsenal, Manchester United e Tottenham. A che cifre? La base di partenza saranno 100 milioni di euro, a meno il presidente Aurelio De Laurentiis non si siederà neanche al tavolo delle trattative.