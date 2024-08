Napoli, per Gilmour c'è ancora distanza: si continua a trattare. Ballano 2 milioni

Il Napoli è alle prese con il mercato in entrata, con Antonio Conte che aspetta rinforzi in vista dell'inizio della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo obiettivo per il centrocampo è Billy Gilmour del Brighton, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto, visto che permane un po' di distanza tra le parti. L'ultima offerta presentata dagli azzurri al club inglese è di 10 milioni di euro più bonus, ma la società di Premier League ne vorrebbe due in più. La richiesta è infatti di 12 milioni più 3 di bonus.

Avanti anche con Neres.

Nella giornata di oggi il Napoli incontrerà il procuratore di David Neres, esterno d'attacco classe '97 di proprietà del Benfica. Valutato circa 25 milioni di euro dalla società lusitana, l'ex Shakhtar Donetsk è un obiettivo concreto della società partenopea in queste ore impegnato sulle uscite di Cajuste (a un passo dal Brentford) e Gaetano (sfida Parma-Cagliari).

Nelle ultime ore lo stesso Neres ha aperto in maniera importante al trasferimento al Napoli e quindi gli azzurri stanno cercando di trattare con la società proprietaria del suo cartellino per acquistarlo. Nella stagione 2023-2024 l'esterno è sceso in campo 35 volte con il Benfica, di cui 24 in Liga Portugal, 6 in Europa League, 2 in Taça de Portugal e 3 in Champions League, segnando 5 gol, tutti in campionato.