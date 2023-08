Napoli, per la difesa torna di moda l'idea Kiwior: all'Arsenal non ha spazio

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinforzo difensivo che va cercando il Napoli. La squadra campione d'Italia ha l'esigenza di sostituire Kim Min-jae, nel frattempo ceduto a suon di milioni al Bayern Monaco, così da ricomporre e completare nuovamente il reparto arretrato da consegnare a mister Garcia.

Il dialogo con il Lens per Kevin Danso (24 anni), primo e dichiarato obiettivo degli azzurri su segnalazione proprio dell'allenatore, non è semplice. Ed ecco che allora il Napoli guarda adesso in Inghilterra: oltre ad aver ricominciato a dialogare con il Wolverhampton per Max Kilman (26), per il quale comunque la valutazione rimane alta, ecco che è emersa una memoria dall'area scouting, il nome di Jakub Kiwior (23) già seguito quand'era allo Spezia e nel frattempo volato all'Arsenal, dove non ha spazi.