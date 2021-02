Napoli, per Osimhen titolare domani provino decisivo. Fabian Ruiz verso la convocazione

vedi letture

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno: la sessione è iniziata con una fase dedicata al torello. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e partitina a campo ridotto: Fabian Ruiz, dopo aver superato le visite mediche obbligatorie per chi ha avuto il Covid-19, va verso la convocazione per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Victor Osimhen si avvicina sempre di più al rientro da titolare: oggi ha aumentato i carichi di lavoro in modo sostanziale, ma domani dovrebbe fare il provino decisivo per la scelta definitiva di Gattuso.