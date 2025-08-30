Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Politano: "Elmas si adatterà in fretta, ma ai nuovi bisogna dare un po' di tempo"

Napoli, Politano: "Elmas si adatterà in fretta, ma ai nuovi bisogna dare un po' di tempo"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:19Serie A
di Pierpaolo Matrone

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo il successo contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Sapevamo che sarebbe stata tosta contro un Cagliari che ci aspettava basso. Non siamo riusciti a sbloccarla prima, ma non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto".

I nuovi arrivati?
"Elmas già conosce l'ambiente e si adatterà in fretta. Chi arriva deve avere tempo ovviamente, ma tutti si adatteranno e faranno un grande campionato".

