Napoli, Politano: "Elmas si adatterà in fretta, ma ai nuovi bisogna dare un po' di tempo"
Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo il successo contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Sapevamo che sarebbe stata tosta contro un Cagliari che ci aspettava basso. Non siamo riusciti a sbloccarla prima, ma non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto".
I nuovi arrivati?
"Elmas già conosce l'ambiente e si adatterà in fretta. Chi arriva deve avere tempo ovviamente, ma tutti si adatteranno e faranno un grande campionato".
