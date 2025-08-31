Ufficiale
Team Altamura, per l'attacco c'è Florio: contratto biennale per la punta. Il comunicato
Nuovo rinforzo per il Team Altamura. Il club pugliese ha ingaggiato l'attaccante classe 2003 Mattia Florio. Questo il comunicato della società:
"Il giovane attaccante classe 2003, Mattia Florio è un nuovo calciatore del Team Altamura, siglando un accordo che lo legherà al club biancorosso fino al prossimo 30 giugno 2027.
Cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona, ha già collezionato presenze in Serie C e Coppa Italia; nella stagione 2023–2024 ha giocato in Serie C con la Pro Sesto, segnando 3 gol in 25 presenze, mentre nell’estate 2024 è stato ceduto in prestito al Calcio Caldiero Terme, squadra veneta, per la stagione 2024–2025".
