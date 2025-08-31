Ufficiale
Ternana, dal Torino ecco Balcot: il difensore arriva in prestito secco fino a giugno
TUTTO mercato WEB
Innesto per la retroguardia della Ternana. Il club umbro ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dal Torino per la prossima stagione di Come Bianay Balcot. Questo il comunicato delle Fere: "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Come Bianay Balcot. Il difensore destro arriva dal Torino in prestito fino al 30 giugno 2026.
Al suo attivo 31 presenze nella Under 19 del Monza e 36 in quella del Torino e 7 gare nella Triestina nel girone di ritorno della scorsa stagione".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunko e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Le più lette
4 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Asllani all'esordio. Kean torna titolare dopo l'Europa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile