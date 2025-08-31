Ufficiale
Pro Patria, per il centrocampo c'è Schirò: contratto biennale per il classe 2000
Innesto a centrocampo per la Pro Patria. Il club lombardo ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Thomas Schirò. Il classe 2000 ha firmato un contratto biennale e questo è il comunicato della società: "Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Thomas Schirò.
Il centrocampista classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Crotone. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Carrarese, Turris, Novara e Crotone. Schirò sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’anno successivo".
