Ufficiale Genoa, Papadopoulos passa all'Atalanta: giocherà nella formazione Under 23

Esperienza in Serie C per Christos Papadopoulos. Dopo aver vestito la maglia della Juventus Next Gen, l'attaccante del Genoa approda all'Atalanta dove giocherà nella formazione Under 23. Questo il comunicato della società orobica;

"Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa, con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christos Papadopoulos.

Nato a Larisa (Grecia) l’1 novembre 2004, Christos è un attaccante cresciuto calcisticamente nel suo Paese d’origine, prima di trasferirsi in Italia al Genoa nel 2022. Con la Primavera rossoblù ha disputato due stagioni, collezionando 46 presenze impreziosite da 17 gol e 6 assist. Ha debuttato tra i professionisti il 5 maggio 2023 a San Siro contro il Milan con la prima squadra ligure. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juventus Next Gen, con cui ha totalizzato 19 presenze e 1 rete nel girone C di Serie C".