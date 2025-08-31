Ufficiale
Catanzaro, acquistato Pandolfi dal Cittadella: operazione in prestito con obbligo
Un rinforzo in attacco per il Catanzaro. La formazione calabrese ha acquistato dal Cittadella Luca Pandolfi. L'operazione con il Cittadella si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota diramata dalla società giallorossa.
"US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte".
