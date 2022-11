Napoli, possibile amichevole con il Villarreal il 17 dicembre al Maradona in vista dell'Inter

Tutto pronto ormai per il ritiro del Napoli in Turchia, a breve l'ufficialità ma intanto arrivano aggiornamenti da Radio Kiss Kiss Napoli. La partenza è fissata per inizio dicembre (la preparazione invece riprenderà la prossima settimana), ci sono tre amichevoli in programma e poi è confermata la possibile sfida col Villarreal sabato 17 dicembre allo stadio Maradona prima di tornare in campo con l'Inter.