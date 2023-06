Napoli, qualche fischio per Giuntoli durante la premiazione: pesano le voci sulla Juventus

Uno dei temi del momento in casa Napoli è sicuramente il futuro di Cristiano Giuntoli. Pare promesso sposo alla Juventus, ma Aurelio De Laurentis non vorrebbe liberarlo facendo leva su un altro anno di contratto. I rumors sul passaggio in bianconero però si ammassano e gli causano anche qualche problema d'ambiente a Napoli. Durante la festa Scudetto, infatti, si è udito anche qualche fischio disparato al momento della premiazione del direttore sportivo campione d'Italia. Applausi, per la maggior parte, ma una frangia di tifosi sicuramente non vedrebbe bene un suo trasferimento a Torino.