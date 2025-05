Napoli, la tattica per arrivare a De Bruyne: un contratto biennale con bonus alla firma

Kevin De Bruyne al Napoli non può essere considerata più una semplice suggestione, ma una pista concreta. Il club partenopeo si sta muovendo con decisione per convincere il centrocampista belga, in uscita dal Manchester City da parametro zero, a trasferirsi alle pendici del Vesuvio, tant'è che la moglie Madame Michelle Lacroix è già andata in perlustrazione nel capoluogo campano in circa di case, riferisce il Corriere dello Sport.

Senza rinnovo e deciso l'addio dal Manchester City, De Bruyne non si sente ancora di "andare in pensione" e vorrebbe un'ultima esperienza di livello verso i 34 anni d'età, così con il Napoli indirizzato verso lo Scudetto e il ritorno certo in Champions League, KDB potrebbe davvero farci un pensierino. Al momento, secondo il quotidiano romano, il piano del club di De Laurentiis è di offrire un contratto biennale, ingaggio e bonus alla firma. Inarrivabile lo stipendio percepito in Premier (23 milioni), solo l'Arabia potrebbe offrirgli tanto ma da quanto sembra la volontà del giocatore è di fare un ultimo "ballo" in Europa.

La famiglia ovviamente è un aspetto fondamentale per De Bruyne in ottica futura, nel frattempo il ds Manna lo ha già incontrato: i prossimi giorni - si legge - saranno decisivi e il 33enne belga dovrà dare una risposta chiara. Ad ogni modo un messaggio fortissimo lanciato ad Antonio Conte, che ha evidenziato a più riprese la volontà di essere competitivi su ogni fronte, non solo in Serie A. Senza accontentarsi, nel segno di un progetto da grande squadra e club.