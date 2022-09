Napoli, rientrati in gruppo Zielinski e Lobotka. Ancora palestra e terapie per Osimhen

vedi letture

In casa Napoli sono rientrati oggi, del gruppo dei Nazionali, Zielinski e Lobotka: i due centrocampisti hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. La squadra ha svolto attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Politano ha svolto allenamento personalizzato. Palestra e terapie per Osimhen.