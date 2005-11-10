Kean obiettivo numero uno di Fabregas, ma il Como valuta anche Zirkzee

Il centravanti della Fiorentina è il preferito del tecnico spagnolo, l'attaccante del Manchester United è invece l'alternativa.

Il Como cresce sempre di più e lo fa anche velocemente. In vista della prossima stagione, Cesc Fabregas ha chiesto un attaccante e l'obiettivo numero uno è Moise Kean. Come riportato da Matteo Moretto, è lo stesso tecnico spagnolo ad aver individuato il classe 2000 della Fiorentina come il rinforzo ideale per essere più competitivi: la pista sta diventando sempre più concreta e si sta scaldando.

C'è anche l'alternativa

A sorpresa però piace anche Joshua Zirkzee. Sono due centravanti totalmente diversi perché l'italiano è più di manovra, potente e da area di rigore, l'olandese invece predilige venire incontro, fare assist e dribblare. Il Manchester United lo ha sfruttato poco quest'anno e il Como sa che in Italia non dovrebbe nemmeno adattarsi al campionato. L'ex Bologna costa più o meno intorno ai 40 milioni di euro come Kean, che resta il preferito. Agosto sarà il mese chiave per entrambi.