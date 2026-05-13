Napoli, rinviata la Champions e pure il futuro: l'incontro De Laurentiis-Conte solo dopo
Non è ancora il momento dei discorsi sul futuro. Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, inizialmente previsto dopo la sfida persa contro il Bologna, è stato infatti posticipato. In casa Napoli la priorità resta una sola: chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions, tornato improvvisamente in bilico dopo il ko del Maradona.
La sconfitta contro la squadra di Vincenzo Italiano ha infatti complicato i piani degli azzurri, che adesso hanno soltanto tre punti di vantaggio sul quinto posto a due giornate dalla fine. Per questo motivo società e allenatore avrebbero deciso di rimandare ogni confronto legato alla prossima stagione.
Il summit tra Conte e De Laurentiis dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, con ogni probabilità dopo la trasferta di Pisa, quando il Napoli spera di aver conquistato l’aritmetica certezza dell’ingresso nella prossima Champions League. Solo a quel punto si entrerà nel vivo delle riflessioni sul futuro.
Sul tavolo ci saranno programmi tecnici, strategie di mercato e soprattutto le ambizioni del club in vista della stagione del centenario. Un appuntamento atteso da tutto l’ambiente azzurro, anche perché dalle prossime mosse dipenderanno molte delle scelte future del Napoli.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.