Napoli, rinviata la Champions e pure il futuro: l'incontro De Laurentiis-Conte solo dopo

Non è ancora il momento dei discorsi sul futuro. Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, inizialmente previsto dopo la sfida persa contro il Bologna, è stato infatti posticipato. In casa Napoli la priorità resta una sola: chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions, tornato improvvisamente in bilico dopo il ko del Maradona.

La sconfitta contro la squadra di Vincenzo Italiano ha infatti complicato i piani degli azzurri, che adesso hanno soltanto tre punti di vantaggio sul quinto posto a due giornate dalla fine. Per questo motivo società e allenatore avrebbero deciso di rimandare ogni confronto legato alla prossima stagione.

Il summit tra Conte e De Laurentiis dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, con ogni probabilità dopo la trasferta di Pisa, quando il Napoli spera di aver conquistato l’aritmetica certezza dell’ingresso nella prossima Champions League. Solo a quel punto si entrerà nel vivo delle riflessioni sul futuro.

Sul tavolo ci saranno programmi tecnici, strategie di mercato e soprattutto le ambizioni del club in vista della stagione del centenario. Un appuntamento atteso da tutto l’ambiente azzurro, anche perché dalle prossime mosse dipenderanno molte delle scelte future del Napoli.