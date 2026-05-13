Abete non molla: "Come già annunciato, mi candiderò certamente alla presidenza della FIGC"

Giancarlo Abete, presidente della LND, non si tira indietro e, nonostante Giovanni Malagò sembra ora aver raggiunto la maggioranza, ha spiegato a LaPresse che non intende venir meno a quanto detto. L'ex numero uno della FIGC ha infatti risposto così a una domanda su un'eventuale candidatura come presidente della Federazione: "Certamente, come già da tempo annunciato".

Il 76enne, nel corso della sua carriera, è stato presidente della FIGC dal 2007 al 2014, commissario della Lega Serie A da dicembre 2019 a gennaio 2020, commissario della LND da novembre 2021 a marzo 2022 e presidente della LND dal 2022 fino a oggi. Ha inoltre ricoperto la carica di deputato della Repubblica Italiana dal 1979 al 1992.