Abete non molla: "Come già annunciato, mi candiderò certamente alla presidenza della FIGC"
TUTTO mercato WEB
Giancarlo Abete, presidente della LND, non si tira indietro e, nonostante Giovanni Malagò sembra ora aver raggiunto la maggioranza, ha spiegato a LaPresse che non intende venir meno a quanto detto. L'ex numero uno della FIGC ha infatti risposto così a una domanda su un'eventuale candidatura come presidente della Federazione: "Certamente, come già da tempo annunciato".
Il 76enne, nel corso della sua carriera, è stato presidente della FIGC dal 2007 al 2014, commissario della Lega Serie A da dicembre 2019 a gennaio 2020, commissario della LND da novembre 2021 a marzo 2022 e presidente della LND dal 2022 fino a oggi. Ha inoltre ricoperto la carica di deputato della Repubblica Italiana dal 1979 al 1992.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il limite più grande. Juve: la missione Vlahovic firmata Spalletti. Napoli: Conte-DeLa e gli equilibri al tavolo. Roma: il manager Gasp. Lazio-Inter: una sola favola. Como: 7 anni illuminati. E il delirio del calendario
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
"Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi. E un portiere può salutare". Il punto di Gianluca Di Marzio
"La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Bonucci incerto sul proprio futuro nell'Italia: "A fine contratto vedremo. Mondiale? Tifo Argentina"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso