Napoli, Rrahmani: "Col Kosovo non ho giocato perché non ero ancora al 100%"

Amir Rrahmani, ha parlato dal ritiro della Nazionale del Kosovo dopo che alcuni problemi fisici lo hanno escluso dalle recenti gare di Nations League: "L'infortunio subito richiede di solito 10 giorni per la guarigione. Questo era il nono. Non ero nelle condizioni fisiche migliori. Non ero al 100%. Tuttavia, tutto è andato bene, anche se si tratta di un infortunio sensibile". A riportarlo è TuttoNapoli.