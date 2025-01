Napoli, Scuffet: "I tifosi ci hanno dato grande carica. Da Udine porto la voglia di migliorarmi"

Nel corso dell'intervista concessa a Radio CRC, il portiere del Napoli Simone Scuffet ha parlato dell'accoglienza alla squadra da parte dei tifosi dopo il successo di Bergamo: "I tifosi ci hanno dato una grande carica, sia prima che dopo - evidenzia TuttoNapoli.net -. Tutto questo deve lasciarci voglia di fare bene per le persone che ci sono state vicino. Il lavoro durante la settimana è molto importante. È fondamentale arrivare al campo preparati, sapendo quello che l’avversario potrà fare e le contromosse da mettere in atto: questo ti aiuta ad avere più convinzione e consapevolezza di potergli fare male. Ovviamente bisogna saper riconoscere in campo anche quelle cose che l’avversario cambia e che non si è riusciti a preparare".

Cosa ti porti dentro da Udine?

"La voglia di migliorarsi sempre e di non mollare mai. Il carattere friulano è quello di un lavoratore e di una persona che sa di poter fare sempre di più".

Partecipare alla costruzione?

"L’errore del portiere diventa più decisivo, anche per quanto riguarda un passaggio sbagliato. Anche nella fase di costruzione bisogna saper riconoscere quando c’è la possibilità di dare una mano ai compagni e quando invece il tasso di rischio per una giocata è troppo elevato e quindi sceglierne un’altra. Bisogna saper leggere il momento della partita, la posizione dei compagni e degli avversari per prendere le decisioni migliori, limitando i rischi".

