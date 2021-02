Napoli, secondo successo consecutivo in Serie A contro la Juve. Non accadeva da 10 anni

Dopo il 2-1 del 26 gennaio 2020, il Napoli solo stasera ha ritrovato la Juventus in una gara valida per la Serie A e ha ottenuto un altro successo grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Due successi consecutivi in campionato contro i bianconeri dieci anni solo l'ultima volta. "Il Napoli - riporta 'Opta' - ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a tre successi di fila contro i bianconeri nella gestione Walter Mazzarri. Bis".