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Napoli, senza offerte Conte può rimanere. E non è convinto dello stipendio in Nazionale

Napoli, senza offerte Conte può rimanere. E non è convinto dello stipendio in NazionaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 12:43Serie A
Andrea Losapio

Antonio Conte può rimanere al Napoli? In questi giorni è una domanda da porsi perché è chiaro che l'allenatore azzurro ha creato un piccolo terremoto con le sue dichiarazioni di qualche settimana fa. "Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contrattto. Non dimentichiamo che l’anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via alla Juventus o sbaglio? Perché poi bisogna sottolineare certe cose. È giusto che i media scrivano e che il mio nome faccia parte di quelli presi in considerazione. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente, sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo concentrati sul Napoli, sapete che a fine anno mi incontrerò col presidente".

Un messaggio abbastanza chiaro: c'è un anno di contratto a cifre altissime - 6,5 milioni di euro più bonus da 2,5 in caso di qualificazione in Champions - mentre in Nazionale sarebbe nettamente più basso. Perché il commissario tecnico degli azzurri ha di solito un ingaggio più o meno intorno ai 3 milioni di euro: Conte aveva raggiunto i 4,5 grazie all'aiuto dello sponsor Puma, includendo però anche i diritti di immagine.

Ora il budget sarebbe più basso. Certo, rimanere un anno a scadenza potrebbe essere controproducente, soprattutto considerando gli scossoni che sono già arrivati nel corso di questa stagione. De Laurentiis solitamente non modifica situazioni che funzionano, ed è indubbio che fra l'anno scorso e quest'anno, con la Champions raggiunta (molto) in anticipo, il salentino non rischia l'esonero.

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