Napoli senza veleno e ko a Verona, Gattuso: "Purtroppo non si compra al supermercato"

Negli anni ’70 il presidente del Catania Angelo Massimino è entrato nella storia del calcio con la frase “Amalgama? Dove si compra st’amalgama?”. Oggi Gennaro Gattuso ha preso spunto inconsciamente da quelle parole per raccontare il ko del suo Napoli in casa dell’Hellas. “Veleno? Non è che si va al supermercato e si compra dieci euro di veleno. E’ una cosa complessa”.

Una frase, al di là delle metafore, che spiega al meglio i perché di un ko che raddoppia quello in Supercoppa contro la Juventus. Il Napoli visto oggi contro l’Hellas è una squadra qualitativamente eccelsa, ma che spesso pecca in pigrizia. Sulle seconde palle. Sul pressing. Sull’uno contro uno contro formazioni che fanno del piano fisico la peculiarità principale.

Per uscirne bene serve esasperare al massimo il palleggio, cosa che al Bentegodi non si è minimamente vista. A differenza della sesta sconfitta in campionato della stagione. Che tiene il Napoli lontano dalla zona Champions e dentro a quella per l’Europa League dove però in corsa ci sono almeno quattro squadre.

Serve ritrovare il veleno. Comprandolo a supermercato oppure sul campo d’allenamento non importa.