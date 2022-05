Napoli, si allontana il rinnovo di Mertens: tocca al belga fare la prossima mossa

Il rinnovo di Dries Mertens col Napoli non è mai stato così lontano. De Laurentiis gli ha fatto visita a casa per informarlo sul fatto che il club non avrebbe esercitato l'opzione per il rinnovo di contratto. Da bandiera qual è per i tifosi e per la società, meritava che fosse il presidente in persona a comunicarglielo e ora si entra nella fase successiva. Lo stesso De Laurentiis infatti, si aspetta che la prossima mossa arrivi proprio dal belga, che per restare dovrà accettare uno stipendio molto inferiore rispetto a quello attuale. Solo in quel caso si potrebbe riaprire il discorso permanenza, ma secondo Il Mattino, l'impressione sulla vicenda resta comunque molto negativa.