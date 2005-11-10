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Ospitaletto, colpo grosso per l'attacco: dall'Ascoli arriva Galuppini

Ospitaletto, colpo grosso per l'attacco: dall'Ascoli arriva Galuppini TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:32Serie C
L'esperto attaccante, classe '93, nella scorsa stagione è stato protagonista della promozione dei marchigiani e vanta 82 gol in 328 presenze in Serie C

Importante colpo dell'Ospitaletto per il proprio attacco. Dall'Ascoli è infatti arrivato in prestito il classe '93 Galuppini protagonista della promozione in Serie B con tre reti in 15 presenze lo scorso anno. Questo il comunicato del club:

"L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Ascoli, le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Galuppini.

Classe 1993, Galuppini porta in arancioblù un bagaglio di esperienza tra i più importanti della categoria. In Serie C ha collezionato 328 presenze e 82 reti, conquistando due campionati con le maglie del Sudtirol nella stagione 2021/2022 e del Mantova nel 2023/2024. Vanta inoltre 42 presenze e 2 reti in Serie B.

Nell'ultima stagione ha iniziato il campionato con il Mantova, club con cui nel corso della carriera ha totalizzato 84 presenze e 16 reti, prima di trasferirsi all'Ascoli nella sessione invernale di mercato. Con i marchigiani ha contribuito alla promozione in Serie B, conquistata attraverso i playoff.

Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato le maglie di Renate (92 presenze e 42 reti), Ravenna (39 presenze e 6 reti), Novara (36 presenze e 10 reti), Lumezzane (36 presenze e 6 reti), Ciliverghe (34 presenze e 25 reti), Piacenza (29 presenze e 5 reti), oltre a quelle di Cuneo, Real Vicenza, Modena, FeralpiSalò e Parma.

L'attaccante ha sostenuto le visite mediche questa mattina e si è unito subito al gruppo per iniziare la preparazione agli ordini di mister Andrea Quaresmini e del suo staff".

Le parole del ds Musso

"Sono convinto che oggi il nostro Direttore Generale, Pietro Sbaraini, mi autorizzi a utilizzare quello che ormai è diventato il suo motto: il sogno nel sogno. Per l’Ospitaletto Franciacorta è una giornata importante, per la società, per la squadra e per tutti coloro, dai più grandi ai più piccoli, che fanno parte di questo club. Essere riusciti a portare a termine un’operazione come quella di Galuppini è qualcosa di speciale. Parliamo di un giocatore che negli ultimi cinque anni ha conquistato tre promozioni in Serie B e rappresenta un profilo di assoluto valore per la categoria. Il fatto che abbia scelto Ospitaletto con questa convinzione è motivo di orgoglio per tutti noi. Ringrazio l’Ascoli per aver assecondato la volontà del giocatore, il suo entourage per aver seguito l’operazione passo dopo passo e, non ultimo, il Presidente Onorario Sandro Musso, che ha fatto valere il suo rapporto con Francesco", commenta il direttore sportivo Paolo Musso.

Le prime parole di Galuppini

"La volontà della società di portarmi qui ha fatto la differenza, mi hanno fatto sentire importante fin dal primo momento. Mi aspetto una stagione di sudore e sacrificio: lavoreremo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, sperando di farlo il prima possibile", sono le prime parole di Francesco Galuppini dopo la firma con l'Ospitaletto Franciacorta.

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