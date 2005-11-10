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Salernitana, nuovo innesto in attacco: Bevilacqua ha firmato un triennale
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Svincolato dopo una stagione da titolare con la maglia del Foggia, 35 presenze e due gol nelle varie competizioni, per il centravanti Bevilacqua c’è una nuova esperienza in Serie C con un top club come la Salernitana. I campani hanno infatti annunciato l’acquisto del classe 2004.
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 2004 Marco Bevilacqua. - si legge sul sito dei campani - Il calciatore, lo scorso anno al Foggia, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029".
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