Ufficiale Pineto, colpo in attacco: arriva l'esterno Delle Monache in prestito dal Lecce

Il club abruzzese potrà riscattare il cartellino del classe 2005 a fine stagione come previsto dagli accordi stipulati coi salentini

Dopo il prestito semestrale al Potenza, dove ha disputato 12 gare, per l'esterno offensivo Delle Monache c'è un nuovo prestito in Serie C. Il giocatore di proprietà del Lecce si è infatti trasferito al Pineto come annunciato dal club abruzzese sui propri canali ufficiali:

Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’U.S. Lecce, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache.

Classe 2005, esterno offensivo di grande talento, Delle Monache è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, con cui ha esordito tra i professionisti giovanissimo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Sampdoria, Vicenza e Potenza, oltre ad aver collezionato presenze con le Nazionali giovanili azzurre.

“Sono felice di arrivare a Pineto. Ho trovato un ambiente ambizioso e una società che ha creduto in me. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il mister e conoscere i tifosi biancazzurri” ha dichiarato.