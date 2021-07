Napoli, Spalletti ha già i suoi chiodi fissi: vuole anche la conferma di Koulibaly

vedi letture

Per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nessun giocatore azzurro è incedibile davanti a "un'offerta appropriata" e questo significa che per lui, anche Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero partire. Ovviamente Spalletti non è dello stesso avviso e soprattutto vorrebbe la conferma dei primi due, ritenuti due giocatori che fanno la differenza. L'allenatore non vorrebbe prescindere nemmeno da Di Lorenzo, Manolas, Meret, Zielinski, Osimhen, Mertens e Lozano, tutti ritenuti importanti per la costruzione della squadra della prossima stagione. Concetti che il tecnico ribadirà oggi a De Laurentiis quando sbarcherà per la prima volta a Castel Volturno da allenatore azzurro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.