Napoli, Spalletti rimanda il mercato a giugno: "Finiremo il campionato con questa rosa"

"I rumors di mercato su alcuni talenti turchi? Noi abbiamo Giuntoli, è lui che vede le situazioni per essere pronto. Noi siamo tranquilli, finiremo con questa rosa qui". Parla così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa da Antalya alla vigilia del secondo test amichevole contro il Crystal Palace: "Siamo felici di avere questi professionisti. Il ds forte, come il calciatore forte, sa già dove andare: è probabile abbia già dei nomi sul proprio taccuino in vista della prossima stagione".

