Napoli su Junior Firpo del Barça? Gaspart: "Lo vedrei bene, ma non so se è sul mercato"

"Junior Firpo al Napoli? A me piace molto. È un laterale moderno e offensivo, ma non so però se è sul mercato". Parla così Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ai microfoni di Radio Kiss commentando i rumors di mercato legati al terzino blaugrana: "Comprendo che piaccia al Napoli anche per la caratteristiche della formazione napoletana, che esprime un calcio offensivo".