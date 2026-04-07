Napoli, tre punti e 2° posto in emergenza: il segnale di Conte per la rincorsa all'Inter

Non è stata una notte spettacolare, ma è stata una notte pesante. Il Napoli batte il Milan con il minimo scarto e si prende il secondo posto in solitaria, allungando a +2 sui rossoneri e infilando la quinta vittoria consecutiva. Un segnale forte, che tiene ancora in vita le speranze di rincorsa sull'Inter capolista.

Tre punti in emergenza

La firma è di Politano, quanto basta in una gara povera di emozioni e occasioni, ma giocata con ordine e maturità. Il vero dato, però, è un altro: il Napoli continua a vincere anche in piena emergenza. Senza Hojlund, fermato da un virus, e con il caso Lukaku ancora irrisolto, Antonio Conte ha ridisegnato l’attacco, trovando risposte nel gruppo. Con gli altri quattro ai box, ossia Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e Neres (tanta roba), il Napoli ha tirato fuori dal cilindro tre punti senza sei uomini importanti.

Il Napoli è vivo

Giovane ha fatto intravedere qualità muovendosi tra le linee, mentre i “Fab Four” hanno garantito equilibrio ed esperienza. Meno brillante sulle fasce, il Napoli ha comunque trovato la giocata decisiva grazie agli uomini di qualità. Sette punti dall’Inter a sette giornate dalla fine rendono la rincorsa complessa, ma non chiusa. Anche perché, al netto di infortuni e difficoltà, il Napoli è ancora lì. E questo, più di ogni altra cosa, racconta il valore del lavoro di Conte: risultati, solidità e una squadra che non smette di crederci.