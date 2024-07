Napoli, un'entrata per un'uscita: i prossimi colpi sono Gilmour e Brescianini

In casa Napoli il mercato procede su un binario parallelo, tra uscite ed entrate: con Lindstrom all'Everton i prossimi due candidati ad arrivare sono lo scozzese Billy Gilmour del Brighton, 23 anni, e Marco Brescianini, 24 anni, del Frosinone. Due obiettivi che il ds Manna ha già inquadrato perfettamente, sottolinea il Corriere dello Sport.

Il mercato del centrocampo, insomma, è pronto a entrare nel vivo: dopo la difesa, è giunto il momento della zona centrale, il reparto nevralgico che dovrà assumere contorni e sembianze del nuovo allenatore. O per meglio dire, del suo sistema di gioco. Per Gilmour, come confermato dal Ceo del Brighton, il Napoli ha già offerto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: offerta rifiutata, stando alle dichiarazioni di mister Paul Barber, ma tutto sommato il mediano reduce dall'Europeo e da una stagione in Premier con De Zerbi ha un contratto fino al 2026 e soprattutto è entrato prepotentemente nell'orbita di Manna da tempo.

Capitolo Marco Brescianini: è un vecchio pallino di Manna sin dai tempi della Juve, un centrocampista che il Frosinone valuta 12 milioni e che nell'ultimo periodo ha collezionato anche la corte dell'Atalanta. Il Napoli è in prima linea, altroché, ma prima di tutto dovrà cedere. La famosa regola del mercato: uno per uno. In quest'ottica, Gianluca Gaetano è il nome finito al centro dei primi movimenti: ha legittima voglia di giocare con maggiore continuità e il Napoli chiacchiera soprattutto con il Cagliari (e poi con il Parma).