Il Napoli vuole blindare Vergara: lunedì nuovo summit tra De Laurentiis e il suo agente

Gli azzurri provano a riaprire la trattativa - al momento in stand-by - per il prolungamento del contratto del talento cresciuto nel vivaio.

Il Napoli vuole blindare uno dei suoi migliori talenti. Per questo motivo lunedì - scrive il Corriere dello Sport - è in programma un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, così da provare a sbloccare la trattativa sul rinnovo del centrocampista azzurro. Il confronto arriva dopo lo stop di mercoledì scorso, quando le parti non erano riuscite a trovare un'intesa. Il summit è fissato peraltro alla vigilia della presentazione ufficiale di mister Massimiliano Allegri, tecnico che considera Vergara un elemento sul quale puntare nella prossima stagione.

Vergara gode della fiducia del club partenopeo

Il Napoli, come allenatore e come società, continua infatti a credere nel calciatore classe 2003 cresciuto nel vivaio azzurro, protagonista di un'importante crescita nell'ultima annata. A conferma della volontà di trattenerlo, il club ha respinto due offerte ricevute per il giocatore, tra cui quella da 25 milioni di euro presentata dall'Atalanta.

Serve un nuovo accordo che rispecchi il suo status

Vergara aveva già rinnovato il proprio contratto lo scorso ottobre, firmando un accordo fino al 2030 con un adeguamento dell'ingaggio. Da allora, però, il suo ruolo all'interno del progetto tecnico è cambiato sensibilmente e proprio per questo le parti sono al lavoro per definire un nuovo accordo che rispecchi il suo attuale status.