Ufficiale Como Women, Marta Zamboni arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

F.C. Como Women è lieta di annunciare di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive della calciatrice Marta Zamboni. La centrocampista, classe 2006, arriva a Como con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione.

Marta Zamboni, la carriera

Cresciuta nel settore giovanile della Juventus, Zamboni ha completato l'intero percorso di formazione in bianconero, distinguendosi nelle formazioni Under 17 e Under 19. Con il club torinese ha conquistato uno Scudetto, la Coppa Italia e la Viareggio Women's Cup, firmando nell'aprile 2025 il suo primo contratto da professionista. Nella scorsa stagione ha maturato un'importante esperienza in Serie B con la maglia del Cesena, dove ha realizzato sei reti, confermando le proprie qualità offensive. Nel corso della sua giovane carriera, si è inoltre affermata con la maglia azzurra nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana. Con l'Under 19 ha preso parte al cammino di qualificazione al Campionato Europeo di categoria, distinguendosi anche nella gara contro la Slovacchia, nella quale ha realizzato quattro reti, contribuendo alla qualificazione dell'Italia alla fase finale della competizione.

Le prime dichiarazioni

“Quando ho saputo dell’interesse del Como Women nei miei confronti ho provato subito grande gioia: ricevere l’apprezzamento di un club di Serie A è motivo di grande orgoglio” le sue prime parole. “Ho percepito fin da subito la fiducia della società e non vedo l’ora di iniziare questo percorso: voglio togliermi tante belle soddisfazioni insieme a questa squadra”.