Il Napoli non aspetterà dicembre: offerti 9 milioni al Boca per anticipare il colpo Zeballos

Il Napoli accelera per Zeballos: offerti 9 milioni al Boca Juniors per evitare di aspettare dicembre e chiudere subito l'operazione.

Il Napoli vuole Exequiel Zeballos subito e non intende aspettare che il suo contratto con il Boca Juniors si avvicini alla scadenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha presentato un'offerta da 9 milioni di euro agli argentini per anticipare di qualche mese l'arrivo dell'esterno offensivo, che dal prossimo dicembre potrebbe liberarsi a parametro zero.

Il classe 2002 ha già espresso la propria preferenza per il Napoli e avrebbe dato il via libera al trasferimento. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante contatto con l'entourage del giocatore e avrebbe informato anche il vicepresidente del Boca, Juan Román Riquelme, dell'offerta inviata. Per Zeballos è già pronto un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione.

Si punta a chiudere in tempi brevi

L'obiettivo del Napoli è evitare inserimenti dell'ultimo momento e chiudere l'operazione in tempi brevi, anche se prima sarà necessario alleggerire il monte ingaggi con alcune cessioni.

Oltre all'esterno argentino, il club continua a lavorare anche sugli altri reparti. Per la porta restano in lista Matej Kovar, Guglielmo Vicario e Wladimiro Falcone, mentre sulla fascia destra resta vivo l'interesse per Dodô della Fiorentina. A centrocampo, invece, il nome di Richard Rios rimane sullo sfondo, ma al momento non rappresenta una priorità.