Ufficiale Cavese, torna Gianluca Esposito: il centrocampista firma fino al 2027

La Cavese riabbraccia Gianluca Esposito. Il centrocampista classe 1995 torna in biancoblù dopo l'esperienza del 2020/21 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

La Cavese riporta a casa Gianluca Esposito. Il centrocampista napoletano, reduce da cinque stagioni da protagonista con il Renate, torna a vestire la maglia biancoblù e si lega al club metelliano fino al 2027.

Cavese, torna Gianluca Esposito: contratto fino al 2027

Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Gianluca Esposito.

Nato a Napoli il 7 marzo 1995, per lui è un ritorno in biancoblù dopo la breve parentesi nel girone d’andata della stagione 2020/21 dove collezionò 15 presenze.

Cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, nel 2013/14 passa al Savoia in Serie D dove nel girone di ritorno è protagonista della promozione in Serie C. Inizia cosi una lunghissima carriera tra i professionisti in Lega Pro con le maglie di Rimini, Juve Stabia, un triennio alla Sicula Leonzio, Fermana e Ravenna.

Nelle ultime 5 stagioni è stato uno dei pilastri del Renate con oltre 130 presenze ed indossando in diverse occasioni anche la fascia di capitano.

Si è legato club metelliano sino al 30 giugno 2027, queste le sue prima parole dopo l’ufficialità data dal presidente Lamberti in conferenza stampa: "Torno a Cava de’ Tirreni con una maturità diversa, in questi giorni ho trovato un ambiente familiare , grande armonia tra chi lavora per questo club. Non vedo l’ora di rigiocare al Lamberti dinanzi ai nostri tifosi , giochiamo per loro e loro saranno un’arma in più".