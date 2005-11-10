Ufficiale Inter Women, arriva dallo Sporting CP Brittany Raphino. Accordo fino al 2029

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Brittany Raphino. L’attaccante della nazionale haitiana classe 2000 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Brittany Raphino, la carriera

Nata il 30 ottobre 2000 e cresciuta a Randolph, nel Massachusetts, in una famiglia di origini haitiane, Brittany Raphino ha iniziato a giocare a calcio all'età di tre anni. Ha poi proseguito il suo percorso alla Brown University, nella quale ha ottenuto ottimi risultati: in quattro stagioni ha vinto tre volte il premio di miglior giocatrice offensiva della Ivy League, conquistando quattro titoli consecutivi con la maglia delle Brown Bears. Nel gennaio 2024 ha iniziato la carriera da professionista firmando con lo Sporting CP, con cui ha conquistato la Supercoppa portoghese e si è messa in evidenza anche in UEFA Women's Champions League.